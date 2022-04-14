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Путин обвинил страны Запада в задержке оплаты российского газа

Президент Путин заявил о задержке недружественными странами оплаты газа из РФ

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», — обвинил он Запад. Также на совещании, посвященном ситуации в нефтегазовом секторе, российский лидер добавил, что поставлена задача перевести расчеты в нацвалюту, чтобы уйти от доллара и евро.

23 марта глава государства потребовал от Европы перевести расчеты за поставки газа в рубли. Он объяснил это тем, что такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали.

После этого многие европейские страны заявили, что не намерены платить за российский газ в рублях, поскольку это стало бы нарушением действующих контрактов. Вместе с тем ряд государств, в числе которых Венгрия и Словакия, согласились пойти на условия России.

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Алина Гончарова
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