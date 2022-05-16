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Британцам предрекли рекордное сокращение доходов

Bloomberg: счета британских домохозяйств достигнут £2370 в 2022 году из-за роста инфляции

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Британцам предрекли рекордное за всю историю наблюдений сокращение доходов в 2022 году — реальные располагаемые доходы, скорректированные на инфляцию, упадут примерно на 3,4 процента. Согласно данным агентства Bloomberg, траты среднего домохозяйства в Великобритании достигнут 2370 фунтов (2900 долларов) в 2022 году из-за резкого роста цен.

Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в этом году взлетят на 8 процентов, куда входит рост стоимости электроэнергии на 75 процентов, увеличение счетов за топливо на 22 процента и скачок цен на продукты на 6 процентов. Только на эти категории приходится 1380 фунтов (1689 долларов) — больше половины (60 процентов) от общих расходов домохозяйств.

Главный экономист Bloomberg по Европе Джейми Раш подтвердил, что британцы столкнутся с беспрецедентным сокращением реальных доходов в этом году. Эксперт добавил, что преодоление экономического шока будет зависеть от того, будут ли домохозяйства откладывать сбережения или больше влезать в долги. Однако в настоящий момент такие варианты непривлекательны из-за высокого уровня неопределенности. Сочетание кризиса стоимости жизни, обострившаяся геополитическая напряженность и ужесточение мировой денежно-кредитной политики должны привести к существенному снижению потребления для британцев и шоковым условиям торговли в ближайшие месяцы, заявил главный экономист Deutsche Bank Санджай Раджа.

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Кроме того, в отчете аналитики оценили вероятность замедления экономики Великобритании в 2022 году в 40 процентов по сравнению с 28 процентами в апреле и самым высоким уровнем с января 2021 года. В текущей ситуации Банк Англии пытается активно решить проблему кризиса стоимости жизни британцев. Согласно прогнозам, регулятор будет вынужден еще больше повысить ключевую процентную ставку летом.

В условиях непрерывного роста цен на энергоносители в связи с конфликтом на Украине и проблемами на рынках труда большому количеству британцев предрекли жизнь в нищете в скором времени. Национальный институт экономических и социальных исследований NIESR спрогнозировал, что до миллиона жителей страны ждет обнищание в следующем году.

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Платон Щукин
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