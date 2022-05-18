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В Минэкономразвития заявили о находящейся на пике инфляции

В Минэкономразвития заявили о находящейся на «локальном максимуме» инфляции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Инфляция в России на данный момент находится на локальном максимуме, пишет ТАСС со ссылкой на представителя министерства экономического развития.

Как уточнили в ведомстве, в настоящий момент инфляция находится на пике. «Пока на локальном максимуме находимся», — подчеркнул эксперт Минэкономразвития. Он допустил, что такие скачки могут быть и в будущем.

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Как уточнил представитель ведомства, в России в 2022 году прогнозируется инфляция на уровне 17,5 процента. В 2023 году ожидается ее спад до 6,1 процента. Эксперты считают, что Россия сможет выйти на целевой уровень Центробанка в 4 процента в 2024 году.

Кроме того, Минэкономразвития заявило, что ВВП России снизится в 2022-м на 7,8 процента, в 2023-м — на 0,7. В ведомстве считают, что санкции против России сохранятся до 2025 года.

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Марина Совина
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