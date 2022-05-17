В России дали прогноз по ВВП в 2022 году

Минэкономразвития заявило, что ВВП РФ снизится в 2022-м на 7,8 процента, в 2023-м — на 0,7

Минэкономразвития дало прогноз по ВВП России, заявив, что спад в 2022 году составит 7,8 процента, а в 2023 году — 0,7 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил представитель ведомства, министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Также он заявил, что ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться начиная с четвертого квартала нынешнего года, однако в 2023 году спад продолжится. Представитель Минэкономразвития отметил, что в целом российская экономика показала свою устойчивость, в том числе благодаря реализации плана первоочередных мер по поддержке.

При этом он указал, что даже в краткосрочной перспективе уровень неопределенности остается высоким и касается как продолжения санкционного давления, так и реализации уже принятых санкций, а также проблем с логистикой.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля размер Фонда национального состояния (ФНБ) составил 11,005 триллиона рублей. За месяц главная российская «кубышка» потеряла два триллиона или 15 процентов. В долларовом эквиваленте потери составили 273 миллиона долларов, до 154,95 миллиарда.