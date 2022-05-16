Главная российская «кубышка» потеряла в апреле два триллиона рублей

Размер Фонда национального благосостояния в апреле сократился на 15 процентов

По итогам апреля размер Фонда национального состояния (ФНБ) составил 11,005 триллиона рублей. За месяц главная российская «кубышка» потеряла два триллиона или 15 процентов, говорится в сообщении на сайте Минфина.

В долларовом эквиваленте потери составили 273 миллиона долларов, до 154,95 миллиарда. Такая разница в оценках снижения стоимости связана с резким апрельским укреплением курса рубля.

Объем ликвидных активов фонда, то есть средств на счетах в Банке России, на 1 мая составлял 110,89 миллиарда долларов США (5,9 процента прогнозного ВВП на 2022 год). В этом году доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах Центробанка, достиг 11,262 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что эксперты не исключают начала пополнения ФНБ в рублях. Нестандартное решение позволит избежать избыточного профицита бюджета, который в состоянии ускорить инфляцию. Глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что такая мера начнет действовать с 2023 года.

В условиях санкционного давления профицит становится негативным фактором, подрывающим усилия по восстановлению экономики. В ближайшее время Центробанку придется также решать проблему рекордного торгового профицита, поскольку тот излишне укрепляет рубль.