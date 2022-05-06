Эксперты объяснили цели возможного перехода на рублевое пополнение ФНБ

Эксперты объяснили возможный переход на рублевый ФНБ рисками избыточного профицита бюджета

Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили, почему власти заявили о возможном переходе на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублях. По их мнению, основной целью такого шага является уход от рисков избыточного профицита бюджета, который ускорит инфляцию.

Почти сразу после начала спецоперации правительство решило отменить бюджетное правило, согласно которому в ФНБ направлялась вся дополнительная валютная выручка с нефтегазовых доходов, полученных с цен выше 42 доллара за баррель Urals. Решение было связано с санкциями в отношении валютных средств фонда и резервов ЦБ, а также ожидаемого падения поступлений в бюджет.

Глава Минфина Антон Силуанов 27 апреля заявил, что бюджетное правило возобновится, но в новом виде — с 2023 году ФНБ могут начать пополнять рублями. Мера нестандартная — в истории не было случаев, когда страна аккумулировала дополнительные доходы в валюте, которую может свободно эмитировать. Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин считает, что властям в любом случае потребуется где-то размещать свободные рубли, и ФНБ подходит на роль «кубышки».

«ФНБ — это именно ресурс для дополнительного финансирования вложений или инвестиций, так скажем, специальная рублевая ликвидность на особый случай. Если не пополнять ФНБ, то может получаться избыточный профицит бюджета, который всё равно куда-то нужно размещать. ФНБ как раз выполняет роль этой кубышки — не утилизировать же полученные государством рубли», — сказал эксперт.

Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая добавила, что переход на рублевое пополнение ФНБ позволит сохранить контрциклический механизм бюджетной политики и относительно стабильный уровень госрасходов: «Бюджетное правило было реализовано как контрциклический механизм. С одной стороны, оно позволяло накапливать нефтегазовые сверхдоходы в валюте на черный день в периоды высоких цен на нефть, с другой — снижало чувствительность курса рубля к колебаниям цен на нефть».

Однако санкции лишили смысла прежнюю конструкцию накопления резервов ФНБ в наиболее ликвидных мировых валютах, считает она. Беленькая отметила, что если Россия начнет тратить все доходы на текущие госрасходы, то возникнет избыточный спрос, который разгонит инфляцию и приведет необоснованному росту стоимости активов.

