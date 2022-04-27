Бюджет России начнут формировать по-новому

Фонд национального благосостояния будет пополняться в рублях начиная с 2023 года

Начиная с 2023 года, исходя из новых бюджетных правил, Фонд национального благосостояния (ФНБ) России будет пополняться в рублях. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Мы заинтересованы в том, чтобы бюджет формировался из понятных для всех принципов. В нынешних условиях старые правила, безусловно, не могут реализовываться, поэтому у Минфина есть предложения по новым бюджетным правилам», — сказал министр. По словам Силуанова, задача министерства сейчас состоит в том, чтобы определить объем нефтегазовых доходов таким образом, чтобы в минимальной степени зависеть от внешней конъюнктуры.

По словам Силуанова, в ближайшее время основным источником финансирования расходов наряду с доходами станет ФНБ, отмечает РБК. «Еще раз повторю, что эти бюджетные правила не будут направлены на то, чтобы копить средства ФНБ в валютных составляющих. <…> Мы будем либо меньше тратить ФНБ, либо пополнять его в рублевом эквиваленте», — пояснил он.

По оценкам Минфина, российский бюджет в 2022 году будет исполнен с дефицитом, который оценивается более чем в полтора триллиона рублей. Он отметил, что ранее бизнесу была предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы. Выпадающие доходы составляют 1,6 триллиона рублей. Итоговый размер дефицита пока не ясен.