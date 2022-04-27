Минфин оценил дефицит бюджета более чем в полтора триллиона рублей

Глава Минфина Силуанов заявил, что дефицит бюджета составит минимум 1,6 трлн рублей

Российский бюджет в 2022 году будет исполнен с дефицитом, который оценивается более чем в полтора триллиона рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что ранее бизнесу была предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы. Выпадающие доходы составляют 1,6 триллиона рублей. «Как минимум на эту величину у нас расходы будут дольше доходов», — сказал Силуанов.

По словам министра, итоговый размер дефицита пока не ясен: он будет зависеть от того, на какие антикризисные меры пойдет правительство и какие шаги потребуются для поддержки экономики. «Я надеюсь, основные из них уже приняты», — добавил он.

Силуанов сообщил также, что его ведомство готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Министерство планирует готовить проект федерального бюджета на 2023-2025 годы в соответствии с этими правилами, уточнил он. Именно ФНБ, объяснил Силуанов, будет одним из основных источников финансирования расходов бюджета.