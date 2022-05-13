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Россия столкнулась с рекордным профицитом из-за санкций

The Economist заявил о возможном торговом профиците России на фоне санкций Запада

Фото: Reuters

В результате западных санкций Россия столкнулась с рекордным торговым профицитом, то есть падением импорта из западных стран при сохранении уровня экспорта. Об этом говорится в публикации журнала The Economist.

В Институте международных финансов полагают, что по итогам года профицит достигнет 250 миллиардов долларов, что вдвое превысит показатель прошлого года в 120 миллиардов. Эксперты отмечают, что обрушить российский экспорт будет гораздо сложнее, поскольку эмбарго на российские нефть и газ будут вводиться постепенно и достаточно медленно.

За сутки страна по-прежнему получает около миллиарда долларов от экспорта энергоносителей и может накапливать резервы. Однако тратить их получается все хуже. Даже Китай, который официально не вводил никаких торговых ограничений, в апреле сократил экспорт товаров в Россию более чем на четверть в годовом выражении.

В торговле с Германией, крупнейшей экономикой Европы, ситуация значительно хуже — в марте падение экспорта в Россию составило 62 процента, импорт сократился на 3 процента. В целом восемь крупнейших торговых партнеров России в совокупности увеличили импорт из России на 8 процентов, а экспорт сократили на 44 процента.

Торговый профицит можно рассматривать как позитивный фактор только в случае отсутствующих торговых барьеров, где его наличие обозначает устойчивость национальной экономики. В состоянии санкционного давления такой перекос приводит к специфическим проблемам, в том числе к необоснованному курсу национальной валюты. Так, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отмечает, что, если рубль вырастет до уровня 60 рублей за доллар, к которому он уже близок, российский бюджет испытает серьезные проблемы.

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Платон Щукин
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