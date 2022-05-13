Назван угрожающий России курс рубля

Экономист Маслов назвал угрожающий российскому бюджету курс рубля

Текущий курс российской валюты уже создает проблемы для экономики, однако настоящей угрозой бюджету он станет в случае, если доллар опустится до 60 рублей. О таком варианте агентству «Прайм» рассказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

По словам эксперта, российская экономика ориентирована на экспорт, и для соблюдения торгового баланса ей выгоднее слабый рубль, но добиться этого в нынешних условиях непросто. Снижение ключевой ставки до 14 процентов не остановило укрепление российской валюты, так как экспорт по-прежнему значительно превосходит импорт.

Маслов заметил, что по факту рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой, ведь иностранные инвесторы не допускаются до торгов, а вывод валюты из страны жестко контролирует ЦБ. В этих условиях, считает он, регулятор должен предпринять все усилия, чтобы доллар не начал торговаться по 60 рублей.

«В таком случае бюджет России "разорвется" и уйдет в дефицит. Оптимальный курс все еще скорее около 80 рублей за доллар», — заключил эксперт.

В начале торгов на Московской бирже в пятницу, 13 мая, рубль вновь поднялся до многолетних максимумом. Доллар в моменте падал ниже 63 рублей, а евро — ниже 65-ти.