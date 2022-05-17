В Минэкономразвития дали прогноз по сохранению и ужесточению санкций

В Минэкономразвития спрогнозировали санкции до 2025 года и не исключили их ужесточения

Представитель Минэкономразвития дал прогноз, что санкции против России сохранятся до 2025 года, он не исключил их ужесточения, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что есть сейчас. Из того, что мы в целом ожидаем некое ужесточение. Из того, как это все будет имплементироваться. Потому что очень большой вопрос по имплементации этих решений», — отметили в ведомстве.

В Минэкономразвития также заявили, что пик безработицы ожидается в третьем квартале 2022 года, а не во втором, как прогнозировалось изначально.

В министерстве указали, что к июлю прогноз по безработице может быть серьезно пересмотрен, ситуация будет развиваться «даже чуть лучше», чем предполагалось.

Ранее стало известно, что Банк России ожидает сохранения введенных против России санкций на экспорт российских товаров и импорт до 2024 года, такой прогноз был дан в докладе регулятора, посвященном денежно-кредитной политике.

