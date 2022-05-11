Центробанк спрогнозировал сроки сохранения санкций против России

Центробанк ожидает сохранения введенных против России санкций до 2024 года

Банк России ожидает сохранения введенных против России санкций на экспорт российских товаров и импорт до 2024 года, такой прогноз был дан в докладе регулятора, посвященном денежно-кредитной политике, передает ТАСС.

«Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», — отметили в Центробанке.

Регулятор полагает, что основные экспортные товары России будут продаваться с дисконтом, это станет сдерживающим фактором стоимостного объема.

Согласно прогнозу Центробанка, цены будут постепенно возвращаться к равновесному уровню. Так, для нефти марки Urals это 55 долларов за баррель. Объемы внешней торговли окажутся ниже исторически нормальных уровней, причиной тому названы ограничения на экспорт и импорт, сложности с платежами и логистикой.

Ранее Банк России назвал кризис 2022 года одним из наиболее существенных вызовов для страны начиная с 1990-х годов. Отмечается, что к середине следующего года российская экономика должна пройти большую часть пути адаптации.

