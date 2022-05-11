Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ЦБ назвал кризис 2022 года одним из наиболее существенных вызовов для России

Банк России назвал кризис 2022 года одним из самых существенных вызовов с 90-х годов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Банк России в своем докладе, посвященном денежно-кредитной политике, назвал кризис 2022 года одним из наиболее существенных вызовов для страны начиная с 1990-х годов. Отмечается, что к середине следующего года российская экономика должна пройти большую часть пути адаптации, сообщает РИА Новости.

«К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 года — один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов. Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам», — сказано в докладе.

В ЦБ также подчеркнули, что сильное сокращение внешней торговли и возможностей наращивания экспорта приведет к тому, что доля экономике окажется ниже, чем средние исторические значения. Выпуск продукции будет в большей степени производиться для внутреннего рынка.

Ранее президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что у России в настоящее время нет выхода из кризиса на Украине. По словам американского лидера, сейчас он пытается понять, что можно сделать с данной ситуацией. В то же время он назвал действия президента России Владимира Путина в текущих обстоятельствах очень расчетливыми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Граничащее с Украиной российское село подверглось обстрелу
Президент Сербии прокомментировал введение санкций против России
Госдума изучит вопрос о предоставлении доступа ФСБ к данным о заказах такси
Капитан «Спартака» оценил первый за 16 лет выход клуба в финал Кубка России
В Центробанке назвали причины укрепления рубля
Госдеп заявил о готовности США помочь восстановить Украину
США отказались поддержать независимость Тайваня
Украина предложила обменять военных с «Азовстали» на пленных россиян
СБУ подорвала цистерну с удобрениями в Харьковской области
В Молдавии обратились в Евросоюз за дополнительной финансовой поддержкой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.