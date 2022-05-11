ЦБ назвал кризис 2022 года одним из наиболее существенных вызовов для России

Банк России назвал кризис 2022 года одним из самых существенных вызовов с 90-х годов

Банк России в своем докладе, посвященном денежно-кредитной политике, назвал кризис 2022 года одним из наиболее существенных вызовов для страны начиная с 1990-х годов. Отмечается, что к середине следующего года российская экономика должна пройти большую часть пути адаптации, сообщает РИА Новости.

«К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 года — один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов. Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам», — сказано в докладе.

В ЦБ также подчеркнули, что сильное сокращение внешней торговли и возможностей наращивания экспорта приведет к тому, что доля экономике окажется ниже, чем средние исторические значения. Выпуск продукции будет в большей степени производиться для внутреннего рынка.

Ранее президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что у России в настоящее время нет выхода из кризиса на Украине. По словам американского лидера, сейчас он пытается понять, что можно сделать с данной ситуацией. В то же время он назвал действия президента России Владимира Путина в текущих обстоятельствах очень расчетливыми.