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Байден обеспокоился отсутствием у России выхода из кризиса на Украине

Байден выразил обеспокоенность тем, что у России сейчас нет выхода из кризиса на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что у России в настоящее время нет выхода из кризиса на Украине. Об этом он заявил на встрече с представителями Демократической партии, передает ТАСС.

По словам Байдена, сейчас он пытается понять, что можно сделать с данной ситуацией. В то же время он назвал действия президента России Владимира Путина в текущих обстоятельствах очень расчетливыми. Помимо этого, глава США считает, что в Москве рассчитывали разделить НАТО и Европейский союз (ЕС).

Ранее Байден заявил, что американской администрации придется приостановить помощь Украине примерно через 10 дней, если Конгресс не одобрит запрос главы государства на выделение 33 миллиардов долларов. Он призвал парламент страны незамедлительно принять законопроект о дополнительной помощи и передать его на подпись. Президент рассказал, что это «срочная потребность», так как он почти исчерпал выделенные ресурсы на оказание помощи Киеву.

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Марина Совина
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