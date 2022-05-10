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Байден допустил приостановку помощи Украине

Байден: США придется остановить помощь Киеву, если Конгресс не одобрит запрос на $33 млрд
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что американской администрации придется приостановить помощь Украине примерно через 10 дней, если Конгресс не одобрит запрос главы государства на выделение 33 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Байден призвал парламент страны незамедлительно принять законопроект о дополнительной помощи и передать его на подпись. Президент рассказал, что это «срочная потребность», так как он почти исчерпал выделенные ресурсы на оказание помощи Киеву. «Мы не можем допустить того, чтобы наши поставки помощи остановились, пока мы ждем дальнейших действий со стороны Конгресса», — подчеркнул глава государства.

Ранее Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Законопроект об ускоренной военной помощи Киеву носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». 29 апреля документ одобрила палата представителей Конгресса.

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Марина Совина
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