Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

Президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Об этом сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес, передает ТАСС.

Законопроект об ускоренной военной помощи Киеву носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». 29 апреля документ одобрила палата представителей Конгресса.

В годы Второй мировой войны программа ленд-лиза представляла собой систему, по которой Соединенные Штаты Америки помогали своим союзникам боеприпасами, техникой, продовольствием и стратегическим сырьем, включая нефтепродукты. Концепция этой программы давала президенту власть помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для США.

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден хотел бы посетить Украину. При этом, уточнила она, несмотря на желание главы государства, в настоящее время такая поездка не планируется.

До этого Байден заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. По его словам, в него в том числе войдут артиллерийские боеприпасы, радиолокационные станции (РЛС) и другое оборудование. Байден также рассказал о том, что после последнего объявления средства, которые администрация США может использовать для отправки помощи Украине в сфере безопасности, почти исчерпаны. Позднее он предупредил, что США придется приостановить помощь Киеву примерно через десять дней, если Конгресс не одобрит его запрос на выделение на эти цели 33 миллиардов долларов.

Заранее подготовленный документ

Ранее стало известно, что законопроект о ленд-лизе был подготовлен для рассмотрения Конгрессом США еще в начале 2022 года, до начала российской спецоперации.

Из размещенных на сайте Конгресса данных следует, что законопроект был внесен на рассмотрение еще 19 января, в то время как о начале спецоперации было объявлено 24 февраля.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание Байденом закона о ленд-лизе. По его словам, подписание документа стало историческим шагом. Зеленский также поблагодарил Байдена и народ США за поддержку Украины.

Далеко идущие последствия

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины загонит Киев в долговую яму. Он также добавил, что будущие поколения украинцев будут расплачиваться за боеприпасы, технику и продовольствие, которые США поставят Киеву.

Политик напомнил, что ленд-лиз — это недешевый товарный кредит. Он назвал понятными мотивы Вашингтона, где было принято решение о представлении кредита Украине — ленд-лиз увеличит прибыль военных корпораций США в несколько раз.

Володин также указал, что после получения СССР вооружения от Америки по ленд-лизу во время Второй мировой войны Россия продолжала возвращать долги по этому кредиту до 2006 года. «Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т.п. Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты», — напомнил он.