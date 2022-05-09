В Белом доме рассказали о желании Байдена посетить Украину

Псаки: президент США Байден хотел бы посетить Украину, но таких планов пока нет

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, несмотря на желание главы государства, в настоящее время такая поездка не планируется.

Ранее Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Законопроект об ускоренной военной помощи Украине носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». 29 апреля законопроект одобрила палата представителей Конгресса.

