Зеленский назвал историческим шагом подписание Байденом закона о ленд-лизе

Зеленский заявил, что подписание Байденом закона о ленд-лизе является историческим шагом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание главой США Джо Байденом закона о ленд-лизе. Об этом он написал в социальных сетях, передает ТАСС.

По его словам, подписание документа стало историческим шагом. Зеленский также поблагодарил Байдена и народ США за поддержку Украины.

Ранее Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Законопроект об ускоренной военной помощи Украине носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». 29 апреля законопроект одобрила палата представителей Конгресса.