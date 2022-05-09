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Зеленский назвал историческим шагом подписание Байденом закона о ленд-лизе

Зеленский заявил, что подписание Байденом закона о ленд-лизе является историческим шагом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подписание главой США Джо Байденом закона о ленд-лизе. Об этом он написал в социальных сетях, передает ТАСС.

По его словам, подписание документа стало историческим шагом. Зеленский также поблагодарил Байдена и народ США за поддержку Украины.

Ранее Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Законопроект об ускоренной военной помощи Украине носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». 29 апреля законопроект одобрила палата представителей Конгресса.

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Марина Совина
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