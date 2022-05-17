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В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в 2022 и 2023 годах

Минэкономразвития: в 2022 году в России ожидается инфляция на уровне 17,5 процента

Фото: Pixabay.com

Инфляция в России в 2022 году ожидается на уровне 17,5 процента, замедлится до 6,1 процента в 2023 году, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

Ведомство внесло в Кабмин основные параметры сценарных условий социально-экономического развития России на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

«С учетом текущей динамики и более крепкого курса мы скорректировали прогноз по инфляции вниз до 17,5 процента декабрь к декабрю», — озвучил представитель министерства. Он объяснил, что к концу 2024 года специалисты прогнозируют «выход на целевой уровень Банка России».

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В мае Росстат предоставил данные, согласно которым инфляция в России в апреле 2022 года замедлилась до 1,56 процента. Отмечается, что годовая инфляция в стране в прошлом месяце составила 17,83 процента против 16,69 процента в марте.

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Марина Совина
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