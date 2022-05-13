Инфляция в России замедлилась

Росстат сообщил, что инфляция в России в апреле 2022 года замедлилась до 1,56 процента

Росстат предоставил данные, согласно которым инфляция в России в апреле 2022 года замедлилась до 1,56 процента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года индекс потребительских цен составил 101,56 процента, по сравнению с декабрем 2021 года — 111,67 процента», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что годовая инфляция в стране в прошлом месяце составила 17,83 процента против 16,69 процента в марте.

Ранее Банк России сообщил, что инфляция в России в текущем году составит от 18 до 23 процентов. В 2023-м она может снизиться до 5-7 процентов. Отмечалось, что темпы роста потребительских цен все еще высокие, однако они значительно замедлились после пиковых значений первой половины марта.

