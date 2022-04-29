ЦБ дал прогноз по инфляции в России

ЦБ спрогнозировал, что годовая инфляция в России составит от 18 до 23 процентов

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 18–23 процента в 2022 году. В 2023-м она снизится до 5–7 процентов и вернется к 4 процентам в 2024-м. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта. Замедление инфляции во многом связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности», — говорится в сообщении. При этом в ЦБ настаивают, что проводимая денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте.

На заседании 29 апреля ЦБ понизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 14 процентов годовых. Снижение стало вторым подряд после резкого повышения ставки 28 февраля. Тогда под воздействием первых антироссийских санкций и существенного ослабления курса рубля регулятор установил значение ставки на уровне 20 процентов годовых. Размер единовременного повышения составил 10,5 процентных пункта.

По оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации, инфляция в 2022-м составит 20,7 процента, в 2023-м — более 6 процентов, а спад экономики в 2022-м, по предварительной оценке Минэкономразвития, — до 12,4 процента.