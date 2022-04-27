Кудрин описал ситуацию в России ближайшие два года как очень сложную

Глава Счетной палаты Кудрин оценил инфляцию в 2022 и 2023 годах в 20,7 и более 6 процентов

В ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации, инфляция в 2022-м составит 20,7 процента, в 2023-м — более шести процентов, а спад экономики в 2022-м, по предварительной оценке Минэкономразвития, — до 12,4 процента. Такую оценку дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

Выступая на заседании президиума Совета законодателей, чиновник указал, что следует оценить задачи в социальной политике, понять, что индексировать, сами параметры индексации и распределения ресурсов.