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Экономика

Кудрин описал ситуацию в России ближайшие два года как очень сложную

Глава Счетной палаты Кудрин оценил инфляцию в 2022 и 2023 годах в 20,7 и более 6 процентов
Алексей Кудрин

Алексей Кудрин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В ближайшие полтора-два года Россия будет жить в очень сложной ситуации, инфляция в 2022-м составит 20,7 процента, в 2023-м — более шести процентов, а спад экономики в 2022-м, по предварительной оценке Минэкономразвития, — до 12,4 процента. Такую оценку дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

Выступая на заседании президиума Совета законодателей, чиновник указал, что следует оценить задачи в социальной политике, понять, что индексировать, сами параметры индексации и распределения ресурсов.

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Платон Щукин
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