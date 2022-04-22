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В Центробанке спрогнозировали возвращение к практике 1990-х

Отдел ЦБ спрогнозировал регресс в отраслях экономики и возвращение челночного бизнеса

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Структурная трансформация российской экономики со второго-третьего квартала, о которой говорила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, подразумевает под собой регресс в некоторых отраслях, а также возвращение ряда практик 1990-х годов, в том числе челночного бизнеса. Об этом говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования регулятора, на который ссылается РБК.

Издание отмечает, что документ может не отражать официальную позицию регулятора, в нем аналитики поднимают актуальные вопросы и рассматривают различные варианты развития событий. В частности, в этом выпуске говорится о том, что спад экономики превзойдет по масштабу и продолжительности тот, что случился во время пандемии.

В департаменте полагают, что использующие современные технологии сектора пострадают сильнее прочих. Производство высокотехнологичной продукции обязательно встроено в глобальные цепочки и использует уникальные компоненты, заменить которые не удастся. В первую очередь в зоне риска остаются машиностроение и электронная промышленность.

В связи с этим эксперты отказываются судить о замедлении или ускорении темпов потенциального ВВП России (максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и загрузки мощностей). Основными факторами, определяющими его, станут снижение объемов экспорта и менее качественный и более дорогой импорт. В настоящее время невозможно судить, как быстро России научится поставлять, копировать или создавать свои технологии, а в ближайшем будущем этот процесс приобретает исключительно важное значение.

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Прогноз подразумевает четыре стадии трансформации экономики. В период адаптации будет наблюдаться нарастание проблем из-за отсутствия поставщиков, нехватки запчастей и сложностей с сервисным обслуживанием. На это время в ЦБ предлагают государству взять на себя часть рисков, а общей поддержкой стало бы снижение налогов и дерегулирование отрасли.

В стадии первичной подстройки к новым условиям проявятся вторичные эффекты спада, касающиеся спроса и рынка труда. В нем сильно вырастет роль «челноков», то есть малого бизнеса, который обеспечивает внутренний спрос.

Далее начнется процесс, названный «обратной индустриализацией», то есть замещение высоких технологий устаревшими. Из-за этого занятость в импортозамещающих отраслях будет расти, а экологичность производства — резко снижаться. Наконец, завершение структурной перестройки означает достижение нового равновесия на менее совершенной технологической базе. В нем рост ВВП будет определяться технологическим отставанием от западных стран, возможностью экспорта, пропорцией между государственным и частным секторами экономики, уровнем налоговой нагрузки и развитием человеческого капитала.

Ранее Набиуллина объясняла, что структурную трансформацию экономики, начавшуюся после объявления российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года, будет сопровождать рост цен на отдельные товары и инфляция выше прогнозов. При этом она уточнила, что в настоящее время эффекты не так заметны благодаря сделанным запасам, но они конечны.

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Платон Щукин
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