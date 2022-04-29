ЦБ понизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку до 14 процентов годовых

Центробанк на заседании 29 апреля понизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 14 процентов годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Решение стало ожидаемым для участников рынка.

Нынешнее снижение стало вторым подряд после резкого повышения ставки 28 февраля. Тогда, под воздействием первых антироссийских санкций и существенного ослабления курса рубля, регулятор установил значение ставки на уровне 20 процентов годовых. Размер единовременного повышения составил 10,5 процентных пункта.

Дальнейшие действия ЦБ и финансовых властей страны, в частности, ограничения на вывод иностранной валюты и обязательство для экспортеров продавать 80 процентов выручки, а также сокращение спроса на валюту на внутреннем рынке вследствие санкций и ухода зарубежных компаний из России, привели к укреплению и восстановлению стоимости национальной валюты.

«Текущие темпы роста потребительских цен, хотя и остаются высокими, существенно замедлились после пиковых значений первой половины марта. Замедление инфляции во многом связано с укреплением рубля и охлаждением потребительской активности. На этом фоне в апреле снизились инфляционные ожидания населения и бизнеса», — говорится в релизе ЦБ.

По оценке регулятора, на рынке сложились условия для снижения стоимости заимствований: «Уменьшились доходности ОФЗ. Опережающим темпом снижаются депозитные ставки». При этом ужесточились требования к заемщикам, что привело к замедлению темпов кредитования.

«Сегодняшнее решение Банка России наряду с действующими правительственными программами льготного кредитования поддержит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности. При этом денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние», — отмечает Центробанк.

Экономическая активность — как потребительская, так и деловая — в марте начали снижаться, говорится в сообщении: «После временного всплеска потребительский спрос сокращается в реальном выражении, увеличилась склонность населения к сбережению. Снижение импорта из-за введения внешних торговых и финансовых ограничений опережает снижение экспорта».

По состоянию на 22 апреля, годовая инфляция в России ускорилась до 17,6 процента. Мартовский консенсус-прогноз от ЦБ предполагает рост цен по итогам 2022 года на20 процентов. При этом ряд аналитиков отмечает сокращение спроса, следствием чего должно стать снижение цен.

Опрошенные в конце апреля финансисты ожидали снижения ключевой ставки на два процентных пункта — до 15 процентов. Некоторые говорили о возможности более радикального шага со стороны ЦБ и снижения ставки до 13-14 процентов.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет решаться вопрос изменения базовой ставки, запланировано на 10 июня.

