Верзилова из Pussy Riot задержали в полицейской форме за нарушение самоизоляции

В Москве задержали гражданина за незаконное ношение форменной одежды сотрудника полиции и нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

По его словам, в ходе патрулирования территории сотрудники полиции заметили в Хохловском переулке 32-летнего москвича в форме сотрудника правоохранительных органов. Он находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания вопреки требованиям режима самоизоляции.

Полиция предоставила видео с камеры наблюдения, на котором переодетый в полицейского мужчина и еще три человека что-то прячут в газоне под деревом. Лже-полицейский танцует.

77.мвд.рф

Задержанный — Петр Верзилов, активист и участник группы Pussy Riot, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по статьям 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия») и 3.18.1 КоАП РФ («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru