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Двум активисткам Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию

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Ольга Курачева

Двум активисткам Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию до мая 2020 года. Об этом сообщил изданию «Медиазона» участник группы Петр Верзилов.

По его словам, Ольга Курачева и Вероника Никульшина узнали о запрете, когда летели в Киев с пересадкой в Минске. В паспорта им проставили соответствующие штампы. При этом на самолет до Украины их все же пустили.

В апреле Никульшину задержали в Москве по дороге на церемонию вручения премии «Золотая маска». Вместе с ней в участок полиции также были доставлены руководители проекта «Театр. На Вынос» Алексей Ершов и Максим Карнаухов. Активистка исполнила роль в их постановке Poe.Tri, которая претендовала на награду в номинации «экспериментальный театр».

Никульшина и Кучарева вместе с Верзиловым устроили акцию на финале чемпионата мира по футболу в Москве летом прошлого года. Они выбежали на поле в форме сотрудников полиции и начали здороваться с игроками. Целью акции был призыв к «освобождению политзаключенных». Участников Pussy Riot были арестовали на 15 суток по статье о грубом нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях (часть 3 статьи 20.31 КоАП).

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