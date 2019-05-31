У Кремля задержали протестовавшего «против системы Станиславского» активиста

Видео: @gruppa_voina / Twitter

В Москве на Красной площади задержан руководитель проекта «Театр. На вынос» Алексей Ершов, стоявший с плакатом «Против системы Станиславского». Об этом в Twitter сообщил участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Отмечается, что вместе с активистом задержана снимавшая происходящее оператор Анна Малифицкая. Их доставили в отдел полиции по району Китай-город.

Также с плакатом «Против системы Станиславского» вышла активистка Pussy Riot Вероника Никульшина. Как пишет «Медиазона», Никульшина устроила пикет на территории заповедника «Лосиный остров». Трансляция акций проходила в Театре на Таганке. Ранее сообщалось, что для строительства одного из московских центральных диаметров придется менять границы национального парка.

«Система в своей тоталитарности приводит к застою. Отказываясь от системы сегодня, ты отказываешься от существования в предлагаемых обстоятельствах завтра (и может, даже, спасаешь одного лося)», — отмечается в заявлении акционистов.

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