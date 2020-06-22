Издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы, передает РИА Новости в понедельник, 22 июня.

Его признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти»). Активиста арестовали за мат в общественном месте.

Сам Верзилов пояснил, что «какой-то странный юноша, не похожий на оперативного сотрудника» напал на него после допроса по уголовным делам и сбил с ног. Он заявил, что якобы пытался убежать от нападавшего, однако тот догнал его, после чего «появились сотрудники полиции». Верзилов подчеркнул, что в материалах дела об этом «странном юноше» ничего нет. Произошедшее он назвал «классической провокацией».

Ранее сообщалось, что Верзилова задержали в Москве в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Утром 21 июня к нему пришли с обыском. Активист не открыл дверь, силовикам пришлось ее вскрыть.

Верзилов перестал выходить на связь с утра 21 июня. Издание Baza опубликовало видео, на котором якобы показан процесс взлома полицейским двери в подъезд дома Верзилова. Сам активист сообщал, что у него «дверь ломают».

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