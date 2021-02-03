Песков ответил на вопрос о реакции Путина на приговор Навальному

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает о какой-либо реакции президента Владимира Путина на приговор Алексею Навальному (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Его цитирует РИА Новости в среду, 3 февраля.

Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, добавил, что Кремль традиционно не комментирует решения судов.

Накануне Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Таким образом, Навальный приговорен к 3,5 года колонии общего режима, однако проведет в заключении два года и восемь месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

На заседании присутствовали порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он находился на лечении. 20 августа он впал в кому, первые два дня помощь ему оказывали российские медики, а 22 августа его транспортировали в немецкую клинику. Медики больницы Charite заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок», однако российские медики следов ядов не обнаружили.