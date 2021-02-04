В Москве арестовали 18-летнего участника несанкционированной акции

В Москве арестовали совершеннолетнего россиянина, которого ранее назвали школьником. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Тимирязевского суда Мария Прохорычева.

По ее словам, совершеннолетний гражданин 2003 года рождения признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП РФ. Уточняется, что 18 лет ему исполнилось 18 января. Россиянину назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь суток.

При этом в суде не уточнили, действительно ли арестованный является учащимся школы. Ранее сообщалось, что Тимирязевский суд столицы арестовал школьника за нарушение порядка проведения массового мероприятия.

Ранее в столице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии во время несанкционированной акции 31 января в столице. 26-летний мужчина подозревается в том, что поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. Пожар был незамедлительно локализован, пострадавших нет.

2 февраля в центре Москвы были усилены меры безопасности после появления в соцсетях призывов к несогласованной акции на фоне судебного процесса в отношении Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). По требованию полиции до особого распоряжения были закрыты станции метро «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад». На Манежной площади прошли задержания.

Предыдущая несанкционированная акция в поддержку Навального прошла в России 31 января. Протесты провели в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах. Первая акция состоялась 23 января.