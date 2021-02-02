В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в нападении на полицейских

Второй подозреваемый в нападении на полицейских во время несанкционированной акции задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского следственного управления.

Задержанным оказался уроженец Архангельской области 1989 года рождения. Следствие подозревает, что он был одним из применивших насилие в отношении полицейских на Сенной площади 31 января. На данный момент решается вопрос об аресте мужчины. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе и личности возможных соучастников.

28 января сообщалось о задержании 39-летнего местного жителя, причастного к нападению на полицейских во время несогласованной акции протеста. По данным полиции, 23 января около трех часов дня возле дома № 28 по Невскому проспекту несколько человек применили насилие к сотрудникам правоохранительных органов.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».