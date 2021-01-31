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У «Матросской Тишины» начались задержания

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Возле следственного изолятора (СИЗО) «Матросская Тишина» в Москве начались задержания участников несанкционированной акции протеста. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает РИА Новости.

Стражи порядка выстроились на перекрестке улиц Матросская Тишина и 1-я Боевская. Протестующие вначале собиралась за перекрестком, а затем начали подходить к правоохранителям. Затем выдвинулись две группы ОМОНа и выехали два автобуса. Толпа отступила, начались задержания.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Москве жену Алексея Навального (является учредителем некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», включенной Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента) Юлию.

31 января в разных городах России проходят несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

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