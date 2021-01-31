В Москве завершилась несанкционированная акция протеста. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает ТАСС.

По оценкам столичной полиции, в ней приняли участие около двух тысяч человек.

Отмечается, что на Комсомольской площади, а также в районе станций метро «Красносельская» и «Бауманская», которые были последними очагами проведения несанкционированных акций, уже нет скоплений протестующих, которых правоохранители вытеснили с улиц. Большинство из участников акций спустились в метро и разъехались.

Сейчас полицейские снимают оцепление на Комсомольской площади. Обстановка в центре Москвы в целом спокойная, однако возле станций метро дежурят усиленные наряды стражей порядка.

Организаторы несанкционированной акции призывали своих сторонников собраться на Лубянской площади, которая была заранее оцеплена. Людей задерживали на станциях метро «Чистые пруды» и «Трубная». Позже они сместились к метро «Красные ворота» и Сухаревской площади, но полиция вытеснила протестующих и оттуда.

Участники акции устроили шествие от Комсомольской площади до следственного изолятора (СИЗО) «Матросская Тишина», где содержится оппозиционер Алексей Навальный (является учредителем некоммерческой организации Фонд борьбы с коррупцией, включенной Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента). По дороге они перекрывали движение, устраивали стычки с полицейскими и бросали в них снежки. Часть митингующих задержали, в том числе с применением спецсредств. От СИЗО некоторые участники акции вернулись на Комсомольскую площадь, где полиция совестно с ОМОН вновь пресекла попытку устроить митинг.