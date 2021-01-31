Все станции московского метро заработали в штатном режиме

Все станции московского метрополитена, закрытые ранее по требованию правоохранительных органов из-за несанкционированных акций протеста, заработали в штатном режиме, заявили в столичной подземке. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о закрытии на вход и выход семи станций метро в центре Москвы. Среди них «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город». Позже к ним добавились еще две — «Сухаревская» и «Красные Ворота».

Кроме того, в центре столицы ввели ограничения для пешеходов в связи с призывами к участию в несанкционированных акциях.

31 января в России прошли новые несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального (является учредителем некоммерческой организации Фонд борьбы с коррупцией, включенной Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента), арестованного 18 января по обвинению в неоднократных нарушениях условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».