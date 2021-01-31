Несколько станций метро Петербурга закрыли из-за бесхозного предмета

Несколько станций метрополитена Санкт-Петербурга закрыли из-за обнаружения бесхозного предмета. Поезда проезжают их без остановок. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что речь идет о станциях «Пушкинская» и «Звенигородская», которые являются ближайшими к Театру юного зрителя (ТЮЗ), где сегодня собрались сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Ранее в воскресенье из-за бесхозного предмета закрыли станцию «Площадь Восстания». Кроме того, по техническим причинам не работают «Чернышевская» и «Невский проспект».

Отмечается, что в вестибюле станции метро «Чернышевская» упали четыре стекла витражных конструкций. Причины падения конструкции устанавливаются.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга перекрыли Дворцовую площадь перед несогласованной акцией. На Невском проспекте дежурят усиленные патрули силовиков. Движение по прилегающим к нему улицам ограничено. Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Петербурге приостановлено, некоторые маршруты троллейбусов и автобусов изменены.