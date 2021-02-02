У Мосгорсуда начались задержания

У Мосгорсуда, где будет рассматриваться вопрос о замене условного наказания на реальный срок Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), начались задержания подозрительных молодых людей. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция останавливает возможных участников незаконной акции. В основном задержания проводятся возле станции метро «Преображенская площадь». Молодых людей силовики досматривают и отправляют в автозак.

Несколько улиц, ведущих к зданию суда, перекрыты. На дорогах припаркованы автобусы и автомобили полиции. На территорию Мосгорсуда пускают только его сотрудников, судей и аккредитованных журналистов.

1 февраля стало известно о проведении выездного заседания суда по делу Навального. Планируется рассмотреть ходатайство ФСИН о замене условного наказания на реальный срок в связи с нарушением им условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей по обвинению в совершении мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (по делу «Ив Роше»).

Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Позднее суд продлил испытательный срок на год. Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц в определенные дни.

Пока оппозиционер находился на лечении в Германии, вызовы были приостановлены, однако в октябре 2020 года стало известно, что 23 сентября пациента выписали из клиники. Объективных причин неявки в инспекцию, как уверяют во ФСИН, он не представил. В конце декабря ведомство объявило Навального в розыск за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции, а 17 января его задержали в Шереметьево по прибытии из Германии и на следующий день поместили под стражу.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



