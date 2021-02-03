Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии на акции 31 января

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии во время несанкционированной акции 31 января в столице. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным МВД, задержан 26-летний мужчина. Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии. Пожар был незамедлительно локализован, пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

31 января сообщалось, что служебный автомобиль Росгвардии сгорел в центре Москвы из-за технической неполадки. Такую причину возгорания назвали в московском управлении федеральной службы. Всего в несанкционированной акции в Москве приняли участие около двух тысяч человек.

31 января в России во второй раз прошли акции в поддержку Алексея Навального. Митинги состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Якутске и других крупных городах. Как сообщили в правоохранительных органах, на улицы Москвы вышли около двух тысяч человек.