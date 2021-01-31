Названа причина возгорания автомобиля Росгвардии в Москве

Служебный автомобиль Росгвардии сгорел в центре Москвы из-за технической неполадки. Причину возгорания назвали в московском управлении федеральной службы, передает «Интерфакс».
Инцидент произошел в Тверском районе Москвы. Огонь потушили, никто не пострадал.
31 января в столице проходит несогласованная акция протеста. По данным МВД России, к 14:30 в ней приняли участие около двух тысяч человек. Позже у следственного изолятора (СИЗО) «Матросская Тишина», где находится оппозиционер Алексей Навальный (является учредителем некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», включенной Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента), начались задержания.