МВД назвало предварительное число участников несанкционированной акции в Москве

В несанкционированной акции в Москве по состоянию на 14:30 приняли участие около двух тысяч человек. Предварительное число участников назвали в ГУ МВД России по столице, информация опубликована на сайте ведомства.

По информации полицейских, около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. В МВД отметили о продолжении обеспечения общественного порядка в городе.

Ранее сообщалось, что возле следственного изолятора (СИЗО) «Матросская тишина» в Москве начались задержания участников несанкционированной акции протеста. Стражи порядка выстроились на перекрестке улиц Матросская тишина и 1-я Боевская. Протестующие вначале собиралась за перекрестком, а затем начали подходить ближе к правоохранителям. Затем выдвинулись две группы ОМОНа и выехали два автобуса. Толпа отступила, начались задержания.