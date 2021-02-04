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Лавров призвал госсекретаря США уважать законы в связи с делом Навального

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первые телефонные переговоры с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Лавров призвал своего американского коллегу уважать российские законы и судебную систему в связи с делом Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Он обратил внимание Блинкена на «проблемы, касающиеся преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов». Российский министр также заявил о необходимости обеспечения транспарентности соответствующих судебных процедур в США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва приготовилась к «серьезному разговору» с Вашингтоном по поводу комментариев властей США относительно российских протестов. Она также порекомендовала Соединенным Штатам «заняться собственными делами». 4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России.

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