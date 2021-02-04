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В Белом доме перечислили претензии к России

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Джейк Салливан
Джейк Салливан
Фото: JOSHUA ROBERTS / Reuters

В Белом доме перечислили претензии к России. Список «злонамеренных действий», за которые Москва должна быть привлечена к ответственности, огласил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге Белого дома.

По его словам, в новой администрации намерены добиться того, чтобы Россия ответила за «вмешательство в американскую демократию и отравление химическим оружием граждан на территории Европы». Салливан отметил, что Москва также несет ответственность за ряд кибератак и «многие другие вещи». Помощник президента подчеркнул, что США начнут предпринимать действия против Москвы тогда, когда сочтут это необходимым.

Во время своего выступления Салливан также заявил, что США будут «эффективно противодействовать» России в рамках новой политики, которую задаст президент Штатов Джо Байден.

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