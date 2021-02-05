Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости диалога с Россией в интересах международной стабильности. Его слова передает ТАСС.

«Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», — заявил Макрон, добавив, что он необходим, несмотря на расхождения сторон. Объясняя свою позицию, президент отметил, что Россия является частью Европы, как исторически, так и географически. «У нас общая история, литература, культура, и мы должны это принимать во внимание», — сказал он.

Кроме того, французский лидер подчеркнул важность дискуссий по контролю над вооружениями с участием Евросоюза, России, США и Китая. Он добавил, что после одностороннего решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Европа «больше не защищена от российских ракет».

В декабре прошлого года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предрек Европе отсутствие стабильности без баланса в отношениях с Россией и Турцией. По словам Борреля, европейская интеграция была необходима для преодоления конфликтов между странами, которые характеризовали историю континента на протяжении многих веков. Частью этих процессов были также Османская и Российская империи с момента своего создания.