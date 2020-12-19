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Европе предрекли отсутствие стабильности без баланса в отношениях с Россией

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Фото: YVES HERMAN / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предрек Европе отсутствие стабильности без баланса в отношениях с Россией и Турцией. Об этом он написал в своем блоге.

По словам Борреля, европейская интеграция была необходима для преодоления конфликтов между странами, которые характеризовали историю континента на протяжении многих веков. Частью этих процессов были также Османская и Российская империи с момента своего создания, подчеркнул он.

«И сегодня по-прежнему ясно, что ЕС не сможет достичь стабильности на континенте, если не найдет правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией», — отметил Боррель.

В октябре с похожим заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, Евросоюз должен стремиться наладить отношения с Россией и Турцией, однако при этом нужно твердо обозначать свои «красные линии»: настаивать на уважении суверенитета и интересов европейских стран.

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