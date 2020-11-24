Турция рассказала об отношениях с Россией при наличии спорных вопросов

Отношения между Турцией и Россией продолжают развиваться, несмотря на наличие ряда спорных вопросов. Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

Отмечается, что для Анкары отношения с Россией — важная часть внешней политики. «Несмотря на ряд вопросов, по которым мы не можем договориться с Россией, мы стремимся сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям», — сказал глава турецкого МИД. Как пример успешного диалога он привел разрешение военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано 10 ноября лидерами Армении, Азербайджана и России. По условиям документа, армянские и азербайджанские силы остановились на занятых ими в ходе боев позициях. До 1 декабря под контроль Баку будут возвращены еще три района. Вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут находиться российские миротворцы.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о том, что Россия и Турция будут совместно осуществлять миротворческую миссию. Кремль затем подчеркивал, что размещение турецких военных в Карабахе не планируется.

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