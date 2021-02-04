Макрон счел «новым насилием» блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Президент Франции Эммануэль Макрон счел «новым насилием» блокировку аккаунтов бывшего американского лидера Дональда Трампа в соцсетях. Его слова в ходе онлайн-выступления, организованного Атлантическим советом, передает РИА Новости.

По мнению Макрона, подобный шаг не является демократическим ответом. «Я не хочу жить в демократии, где ключевые решения, решения иногда отключить ваш микрофон, принимаются частным игроком, частной социальной сетью. Я хочу, чтобы это решалось законом или вашим представителем, постановлениями, указаниями, демократически обсужденными и утвержденными демократическими лидерами», — заявил он.

По словам французского президента, соцсети лишили Трампа и его сторонников возможности высказываться. Он назвал ситуацию «новым насилием в наших демократиях».

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать любого пользователя, предоставившего ему слово. Незадолго до этого основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без его аккаунта в соцсети до конца президентского срока.

Формальным поводом для блокировок соцсетей Трампа стали беспорядки, которые произошли 6 января. Протестующие сторонники действующего президента, несогласные с официальными итогами выборов, ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В ходе протеста погибли пять человек.