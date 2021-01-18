Лавров высказался о блокировке Трампа в соцсетях

Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа указывает на то, что технологические гиганты ни во что не ставят конституции своих государств и прописанное в них право на доступ к информации, «это все от лукавого». Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр заявил, что блокировка аккаунтов Трампа стала свидетельством того, что правительство США не справилось со своей обязанностью предоставить каждому человеку на своей территории доступ к информации. Он подчеркнул, что технологические гиганты устанавливают собственные корпоративные правила и «ни в грош не ставят конституции своих государств». «Это все от лукавого», — заявил Лавров.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без его аккаунта в соцсети до конца президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт главы государства из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Формальным поводом для блокировок соцсетей Трампа стали беспорядки, которые произошли 6 января. Протестующие сторонники действующего президента, несогласные с официальными итогами выборов, ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В ходе протеста погибли пять человек.