Twitter решили засудить за причиненные баном Трампа страдания

Житель Калифорнии Эрик Эставильо (Erik Estavillo) решил подать в суд на компанию Twitter, а также двух американских политиков — Ильхан Омар и Александрию Окасио-Кортес. Как сообщает Newsweek, причиной обращения мужчины в суд стал бан действующего президента США Дональда Трампа в соцсети.

Эставильо заявил, что испытал «невыносимую боль и страдания» после блокировки аккаунта президента. Американец добавил, что, как и любой другой подписчик, был эмоционально и психически травмирован тем, что Трампу запретили писать в Twitter. Нанесенный ущерб от причиненных блокировкой страданий мужчина оценил в 88,7 миллиона долларов.

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Он подчеркнул, что надеется добиться восстановления аккаунта Трампа, а также того, чтобы Twitter заблокировал Окасио-Кортес и Омар. Эставильо уверен, что обе женщины пропагандируют в соцсети «восточную коммунистическую философию».

Истец добавил, что из-за множества проблем со здоровьем он редко выходит из дома и не имеет друзей, поэтому он всецело полагается на Twitter в вопросах политических дискуссий. Мужчина уточнил, что поддерживает демократов, однако считает, что иск поможет защитить первую поправку к Конституции США, гарантирующую в том числе и то, что Конгресс не будет посягать на свободу слова и свободу прессы.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками Трампа, начались после беспорядков, которые они учинили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.