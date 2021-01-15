Интернет и СМИ
 
Последние новости
Российский миллиардер рассказал об опасности экономической катастрофы
Двое популярных блогеров сообщили об уходе с YouTube
Москвичка 20 лет жила со скелетом сына в доме и вынесла труп сожителя на помойку
Владелец Stalin Doner сравнил себя с «узниками режима» 
В ВОЗ высказались по поводу идеи вакцинных паспортов
Водитель выехал навстречу только что севшему Boeing и попал на видео
Украинский депутат отдохнул в одном из самых дорогих отелей ОАЭ
Девушка испачкала чернокожего парня тональным кремом и стала звездой TikTok
Попова заявила о возможности привить от коронавируса 60 процентов россиян за год
Восстановлена картина убийства российским чиновником своей любовницы
Новости партнеров
Прослушать новость

Twitter решили засудить за причиненные баном Трампа страдания

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Житель Калифорнии Эрик Эставильо (Erik Estavillo) решил подать в суд на компанию Twitter, а также двух американских политиков — Ильхан Омар и Александрию Окасио-Кортес. Как сообщает Newsweek, причиной обращения мужчины в суд стал бан действующего президента США Дональда Трампа в соцсети.

Эставильо заявил, что испытал «невыносимую боль и страдания» после блокировки аккаунта президента. Американец добавил, что, как и любой другой подписчик, был эмоционально и психически травмирован тем, что Трампу запретили писать в Twitter. Нанесенный ущерб от причиненных блокировкой страданий мужчина оценил в 88,7 миллиона долларов.

Он подчеркнул, что надеется добиться восстановления аккаунта Трампа, а также того, чтобы Twitter заблокировал Окасио-Кортес и Омар. Эставильо уверен, что обе женщины пропагандируют в соцсети «восточную коммунистическую философию».

Истец добавил, что из-за множества проблем со здоровьем он редко выходит из дома и не имеет друзей, поэтому он всецело полагается на Twitter в вопросах политических дискуссий. Мужчина уточнил, что поддерживает демократов, однако считает, что иск поможет защитить первую поправку к Конституции США, гарантирующую в том числе и то, что Конгресс не будет посягать на свободу слова и свободу прессы.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками Трампа, начались после беспорядков, которые они учинили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
AOC, Omar and Twitter Sued for $88 Million for 'Overbearing Pain and Suffering' Due to Trump Ban
Опубликовано видео требований главы Twitter банить аккаунт Трампа
Twitter заблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»
Маколей Калкин одобрил идею вырезать Трампа из фильма «Один дома 2»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 6 декабря 2020

«За вас с нами и за хер с ними!»

Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
15:4812 января

Ликвидирована крупнейшая в мире торговая площадка в даркнете

15:0212 января

Стало известно о проблемах со здоровьем у умершего эксперта «Битвы экстрасенсов»

14:0512 января

Женщина узнала о карьере мужа в секс-индустрии спустя 15 лет брака

Интернет и СМИ00:0214 января
Геннадий Горин

«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»

Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
13:2112 января

Бабушка увидела в сети обнаженные фото внучки и впала в истерику

12:1712 января

Ведущая шоу о путешествиях рассказала о самых странных съемках

11:3112 января

Twitter заблокировала 70 тысяч сторонников теории заговора про Трампа

Интернет и СМИ00:0325 ноября 2020

«На грани сучки и хорошей девочки»

Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
10:1612 января

Популярный российский блогер умер в 31 год после коронавируса

08:0712 января

Доктор Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя

10:0112 января

Okko первым откроет доступ к 8K контенту по подписке

Россия
Роспотребнадзор разъяснил данные о 1500 мутациях коронавируса в России
«Все слышали, как ее убивают»
Россияне все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Почему полиция не может их защитить?
Под «Мостом глупости» в Санкт-Петербурге застряла 200-я «Газель»
«Его поддержали потомки Сталина»
 
Россиян предупредили о необходимости привиться после перенесенного COVID-19
«Настоящая снежная буря»
 
Мурашко призвал привитых от COVID-19 россиян носить маски
Все материалы
Мир
Pfizer сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу
В Европе раскритиковали Навального за призывы к санкциям против России
Трампу объявили импичмент
Это вторая попытка отстранить президента от власти. Части Нацгвардии приведены в боевую готовность
Байдену посоветовали приостановить санкции против «Северного потока-2»
Перерождение демократии
Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
Конгрессмены стали покупать бронежилеты перед инаугурацией Байдена
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
В России собрались запретить государству покупать банки
Опомнились
Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь
Сорвали покровы
Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году
Назван лучший творог
Вспышка сверхновой
Как скажется на рынке Казахстана появление новой банковской группы
Акции Xiaomi рухнули после внесения компании в черный список США
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ заинтересовалась депутатом и его построенным подчиненными домом для тещи
Курс молодого террориста
В российской колонии много лет работала школа боевиков. Почему тюремщики закрывали на это глаза?
Готовящегося к выходу на свободу вора в законе Тенго Потийского отдали под суд
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Российского дезертира-миллионера посадили на восемь лет
«Он кричал от боли, лежа в багажнике»
Украинский криминальный авторитет сбежал от СБУ в Россию. Но его похитили и скормили свиньям
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Широков продал бутсы с матча с избиением арбитра
Билли Миске«Скоро я умру, но мне нужен еще один бой!»
Как смертельно больной боксер вышел на ринг и нокаутировал фаворита, чтобы подарить семье Рождество
Ягудин отреагировал на съемку жены для Playboy
«Горожане» на море
Битва «Сити» с «Брайтоном» и лондонское дерби — главные интриги недели АПЛ
В академии Плющенко появился азербайджанский фигурист
Сергей Гриньков«Умер как великий артист — на сцене»
25 лет назад внезапная смерть российского фигуриста поразила весь мир. Почему его не смогли спасти?
Пилот «Формулы-1» показал полученные в страшной аварии со взрывом ожоги
Все материалы
Культура
К юбилею Мандельштама вышел клип с рукописью и цветными фотографиями поэта
Бывший солист группы «На-на» пообещал положить Бари Алибасова в могилу
Помирать — так с музыкой
Джаз, загробная жизнь и мудрость корпораций: о чем говорит новый мультфильм Pixar «Душа»
Бывшая жена Арми Хаммера отреагировала на его переписки про БДСМ и каннибализм
Какая женщина
Лассо правды, нефтяная игла и Трамп диетический: каким получился первый блокбастер 2021 года
Звезда «Универа» оправдал отказ от выплаты алиментов
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»
Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе
Трамп лишился миллионов подписчиков в соцсетях
Президент США навсегда потерял аккаунт в Twitter. Его страницы в YouTube и Instagram заморожены
Оценена вероятность удаления Telegram из популярных магазинов приложений
«Реклама стала умнее нас»
 
Глава Минцифры заразился коронавирусом
«Страшное дело, что происходит»
Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
Арестованный в Южном Судане Варламов показал свою «VIP-камеру»
Все материалы
Ценности
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
«Стриптизерши в костюмах монашек расхаживали по резиденции»
Как Сильвио Берлускони скупает роскошные виллы, меняет молодых любовниц и мастерски избегает тюрьмы
Все материалы
Путешествия
Назван самый необычный памятник в России
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Россияне раскрыли секреты планирования отпуска при пандемии коронавируса
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Российская стюардесса развеяла предрассудки о туалете на борту самолета
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Названа самая опасная зона для заражения COVID-19 в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Профессиональный бездельник заработал 21 миллион рублей за два с половиной года
Женщина нашла насекомое размером с ладонь во время уборки дома и ужаснулась
Пацанка Джо
История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
Женщина похудела на 54 килограмма из страха лишиться зубов
«Я вырвала сына из пасти леопарда»
Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
Мужчина выбросил жесткий диск с биткоинами на 23 миллиарда рублей
Великое похищение
Перестрелки, погони и малярия: как лучшие шпионы мира гонялись за птичьими перьями
Все материалы
Раскрыты подробности о новых Lada Granta и Niva
Бестселлеры провального года: 25 любимых автомобилей россиян
Итоги продаж новых легковых машин на российском рынке за 12 месяцев
Рекордно быстрый Citroen пустят с молотка вместе с тягачом и прицепом
Они были первыми: с каких моделей началась история автомобильных марок
Избранное на Моторе. Вспоминаем первые шаги сегодняшних автогигантов
В России стартовали продажи кроссовера Mazda CX-30
12 автомобильных символов 2021 года
Автомобили, которые имеют непосредственное отношение к числу 21
Появились изображения серийного спорткара Nissan Z
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Россиянам назвали неожиданный ингредиент для оливье
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Путин повысил возраст молодежи
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Россиян предупредили о смертельной опасности способа замедлить опьянение
Все материалы