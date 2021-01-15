Опубликовано видео требований главы Twitter банить аккаунт Трампа

Глава Twitter Джек Дорси требовал от сотрудников соцсети банить аккаунт действующего президента США Дональда Трампа и отмечал, что эти действия — лишь часть, и на самом деле нужно распространить подобные практики не только на один аккаунт. Об этом бизнесмен говорит в видео, которое опубликовала организация Project Veritas.

По словам Джеймса О'Кифа (James O'Keefe), руководителя проекта, который известен в том числе своими прошлыми разоблачительными видео про американские телеканалы и соцсети, запись им передал один из сотрудников Twitter. Судя по качеству видео, оно снято с монитора во время видеоконференции с участием Дорси.

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В видео, которое длится примерно полторы минуты, глава Twitter в том числе указывает на то, что аккаунт Трампа нужно было блокировать, но не называет профиль напрямую. «Мы прямо сейчас сфокусированы на одном аккаунте, но это будет гораздо больше, чем лишь один аккаунт, и все будет длиться гораздо дольше, чем этот день или эта неделя. И следующие несколько недель и даже после инаугурации [президента США]», — рассказал он.

Дорси констатировал, что Соединенные Штаты — «невероятно разделенная» страна и что пользователи Twitter показывают это каждый день своими постами и ответами на публикации. «Определенно надо концентрироваться на этом аккаунте и на том, как он связан с насилием в реальном мире. Но также нужно мыслить в долгосрочной перспективе о том, как со временем это повлияет на ситуацию в целом», — добавил бизнесмен, говоря о блокировке Трампа.

Утверждается, что общение проходило 8 января, на следующий день после того, как аккаунт Трампа заблокировали на 12 часов «в результате беспрецедентной насильственной ситуации в Вашингтоне». Уже вечером 8 января компания объявит о бессрочной блокировке американского лидера в своей соцсети.

Ранее Дорси заверял, что не радуется и не испытывает чувства гордости от блокировки аккаунта президента США в Twitter. Он добавил, что решение было принято на основании информации об угрозах физической безопасности людей из Twitter и вне него. Бизнесмен заключил, что в итоге считает блокировку правильным шагом.