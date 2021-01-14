Создатель Twitter описал чувства после блокировки аккаунта Трампа

Основатель Twitter Джек Дорси описал свои чувства после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа. Об этой ситуации он порассуждал на своей странице в соцсети.

Он заверил, что не радуется и не испытывает чувства гордости от того, что компании пришлось заблокировать страницу американского лидера. «После ясного предупреждения, что мы предпримем это действие, мы приняли решение, основываясь на самой лучшей информации, которая была у нас по поводу угроз физической безопасности как в Twitter, так и вне его. Было ли это правильно? Я считаю, что это было правильное решение для Twitter», — отметил Дорси.

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По его словам, компания столкнулась с экстраординарным обстоятельством, вынудившим сотрудников сосредоточиться на общественной безопасности. «Вред в реальной жизни в результате высказываний в интернете очевиден, и на этом факте основана наша политика и правоприменение», — объяснил основатель соцсети.

При этом Дорси подчеркнул, что бан — проявление несостоятельности компании в способствовании здоровому общению. Кроме того, он обратил внимание на то, что Twitter создал опасный прецедент, когда власть одного человека или корпорации стоит выше части глобального общественного обсуждения. «Компания, принимающая бизнес-решение о модерации, отличается от правительства, закрывающего доступ, но во многом это то же самое», — заключил предприниматель.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками Трампа, начались после восстания, которое они устроили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената во время утверждения итогов голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.

Демократы обвинили главу государства в подстрекательстве к мятежу. Палата представителей Конгресса проголосовала за его импичмент, теперь резолюцию рассмотрят в сенате.