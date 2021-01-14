Маколей Калкин одобрил идею вырезать Трампа из фильма «Один дома 2»

Американский актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в кинокартинах «Один дома» и «Один дома 2», поддержал идею вырезать нынешнего президента США Дональда Трампа из второй части фильма. Он одобрил это предложение в Twitter.

Артист положительно прокомментировал запись одного из пользователей социальной сети, который перемонтировал эпизод с Трампом. Речь идет о сцене, в которой персонаж Калкина встречается с медиамагнатом. В новой версии фрагмента вместо политика главный герой обращается к пустоте, а вместо реплик Трампа — тишина. «Браво!» — оценил видео актер.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

«По многочисленным просьбам я убрал Трампа из "Один дома"»

Исполнитель главной роли в новогодней комедии также одобрил призыв запустить петицию о замене Трампа в этой сцене на 40-летнего себя.

Ранее в январе актера Чака Норриса заподозрили в появлении на митинге в поддержку Дональда Трампа. Фотографию, на которой якобы изображен артист, изначально опубликовал в социальной сети один из участников штурма Капитолия 6 января. Позже Норрис опроверг утверждения о его участии в протестах у Капитолия.